Минобороны заявило, что Украина предприняла 12 атак на позиции войск РФ в зоне СВО

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российская армия отразила двенадцать украинских атак в зоне спецоперации, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, группировка "Центр" отразила восемь украинских атак в ДНР и Днепропетровской области, Украина потеряла до 320 военнослужащих.

Министерство заявило, что группировка "Запад" отразила украинскую атаку в районе населенного пункта Коровий Яр в ДНР, ВСУ потеряли до 60 военных.

"Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки подразделений механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, группировка "Восток" отразила атаку подразделений украинской десантно-штурмовой бригады в районе Великомихайловки в Днепропетровской области, Украина потеряла более 265 человек.

"Подразделения группировки войск "Днепр" в ходе отражения атак противника нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Запорожец и Малые Щербаки Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство заявило, что в ходе ответных ударов группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях, противник потерял более 100 военнослужащих.

Россия в честь Дня Победы объявила перемирие с 00:00 8 мая до 10 мая.

"При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооруженными силами РФ будет дан адекватный ответ", - заявило ранее Минобороны.

Министерство также сообщало, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева.

8 мая Минобороны РФ заявило о нарушениях перемирия Украиной. В сообщении ведомства говорилось, что на эти нарушения российская армия реагирует зеркально - наносит ответные удары по позициям украинской артиллерии и пунктам управления дронами.

Вечером 8 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Ушаков заявил, что новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

