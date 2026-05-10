Минобороны заявило, что армия РФ зеркально реагировала на нарушения Украиной перемирия

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российские военные зеркально реагировали на нарушения Украиной перемирия, наносили удары по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также, по информации Минобороны РФ, украинские силы нанесли 6 331 удар с использованием беспилотников.

"Украинскими войсками предприняты восемь атак позиций российских подразделений", - заявили в российском ведомстве.

В Минобороны сообщили, что всего в зоне спецоперации зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня.

"В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Малая Корчаковка Сумской области", - сказано в сообщении.

"В Харьковской области поражены формирования механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Ветеринарное и Покаляное", - сообщили в ведомстве.

По его данным, украинские подразделения потеряли в зоне ответственности группировки до 80 военных.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" в ходе ответных ударов нанесли поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Маяки в ДНР. "Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих", - сказали в министерстве.

"Подразделения "Южной" группировки войск в ответ на огневые налеты противника нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Рай-Александровка, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 60 военнослужащих", - сообщило Минобороны.

Согласно информации ведомства, подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак подразделений семи украинских бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Торецкое, Торское, Кучеров Яр, Кутузовка, Новый Донбасс, Белицкое, Родинское и Новоалександровка в ДНР. Потери украинских сил здесь составили более 290 военных.

"Подразделения группировки войск "Восток" в ответ на огневые налеты противника нанесли поражение живой силе и технике штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Воздвижевка в Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих", - сообщило Минобороны РФ.

По словам российских военных, подразделения группировки войск "Днепр" в ответ на нарушение режима прекращения огня нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки и Запорожец в Запорожской области. "Уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ", - сказали в министерстве.