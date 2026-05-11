Минобороны РФ заявило, что ВСУ за сутки совершили 12 попыток атак и 767 обстрелов позиций российских войск

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Украинские вооруженные силы в течение суток предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли более 6,9 тыс. ударов беспилотниками, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"За истекшие сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его данным, украинской армией нанесено 6 905 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов.