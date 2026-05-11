Поиск

Минобороны сообщило о строгом соблюдении ВС РФ режима прекращения огня в зоне СВО

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские войска в зоне специальной военной операции строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах и позициях, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении ведомства.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации удары не наносились", - заявили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар на Череповецком меткомбинате не повлияет на производственную программу "Северстали"

РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

 РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спускают вниз

 Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спускают вниз

Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

Песков заявил, что предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально

 Песков заявил, что предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

 В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа

 Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа

Военные РФ сообщили, что ВСУ в течение суток атаковали объекты в шести российских регионах

Пожар в свердловском поселке локализован на площади 800 кв. метров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов