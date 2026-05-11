Минобороны сообщило о строгом соблюдении ВС РФ режима прекращения огня в зоне СВО

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские войска в зоне специальной военной операции строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах и позициях, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении ведомства.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации удары не наносились", - заявили в министерстве.