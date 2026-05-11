Минобороны сообщило, что войска РФ зеркально реагировали на нарушения Киевом перемирия

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские войска зеркально реагировали на нарушения Украиной перемирия, наносили удары по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, пунктам управления и местам запуска беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск", - заявили в ведомстве.

"Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в министерстве.

"Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной", - заявили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в течение суток ВСУ наносили удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением 18 беспилотников, включая восемь самолетного и 10 коптерного типа.

"Ранены двое местных жителей. Повреждены три автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и два частных домовладения", - сказано в сообщении министерства.