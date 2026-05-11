Поиск

Минобороны сообщило, что войска РФ зеркально реагировали на нарушения Киевом перемирия

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские войска зеркально реагировали на нарушения Украиной перемирия, наносили удары по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, пунктам управления и местам запуска беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск", - заявили в ведомстве.

"Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в министерстве.

"Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной", - заявили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в течение суток ВСУ наносили удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением 18 беспилотников, включая восемь самолетного и 10 коптерного типа.

"Ранены двое местных жителей. Повреждены три автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и два частных домовладения", - сказано в сообщении министерства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар на Череповецком меткомбинате не повлияет на производственную программу "Северстали"

РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

 РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спускают вниз

 Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спускают вниз

Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

Песков заявил, что предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально

 Песков заявил, что предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

 В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа

 Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа

Военные РФ сообщили, что ВСУ в течение суток атаковали объекты в шести российских регионах

Пожар в свердловском поселке локализован на площади 800 кв. метров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов