Водоснабжение иркутского Бодайбо после аварии на водозаборе восстановлено

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Восстановлено водоснабжение города Бодайбо Иркутской области, где произошла аварийная ситуация на плавучей водозаборной станции, сообщили "Интерфаксу" в администрации Бодайбинского района во вторник.

"Ночью (водоснабжение - ИФ) восстановили, система наполняется", - сказал собеседник агентства, уточнив, что вода постепенно поступает в нижнюю часть города, затем - в верхнюю.

Как сообщалось, ночью 10 мая в Бодайбо из-за резкого подъема уровня воды в реке Витим ледоход вытолкнул на берег станцию первого водоподъема "Роса", в результате чего прекратилось водоснабжение города. Школы в муниципалитете временно переведены на дистанционный режим работы, детские сады пока закрыты.

Вечером 11 мая из Иркутска в Бодайбо было доставлено авиацией более 5 т питьевой воды.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, на правом берегу реки Витим в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.

