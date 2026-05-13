Аэропорт "Пулково" вновь обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщила Росавиация.

После полудня "Пулково" перешел к работе в этом режиме, а затем перестал выпускать и принимать самолеты. Ограничения ввели из соображений безопасности.

Ранее в среду губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Калининград и в обратном направлении.