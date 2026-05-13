Для "Пулково" отменили все ограничения

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Для аэропорта "Пулково" отменили ограничения, которые вводили ранее в этот день из соображений безопасности, сообщила Росавиация.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял об опасности БПЛА в регионе, позднее этот режим отменили. "Пулково" принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами, временно приостанавливал их обслуживание.

Ограничения на использование воздушного пространства в Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Калининград и обратно.

Пулково Росавиация Александр Дрозденко Ленобласть
