Планируется рост доли беспилотников в грузообороте автотранспорта РФ к 2035 году до 19%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Доля беспилотных грузовиков в общем грузообороте российского автотранспорта к 2035 году должна вырасти до 19%, а их количество к этому времени достигнет 57 тысяч единиц, сообщила пресс-служба Минтранса.

Соответствующие планы заложены в утвержденной правительством концепции развития рынка грузоперевозок с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Документ разработан Минтрансом вместе с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" при участии МВД, Минпромторга, Минэкономразвития, госкомпании "Автодор", производителей грузовиков и крупных автомобильных грузоперевозчиков.

Автономные автомобили уже эксплуатируются на маршруте от Петербурга до Казани, но пока - с водителями-испытателями на борту. Общий пробег такой техники превысил 17 млн км.

"Реализация концепции позволит обеспечить поэтапный переход к более высоким уровням автоматизации. Уже через два года ожидается появление на дорогах техники, способной двигаться без присутствия человека в кабине. А к 2035 году доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта составит порядка 19%", - заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

Для подготовки концепции был проведен анализ текущего состояния рынка беспилотных грузоперевозок, детально изучены бизнес-модели производителей ВАТС, а также практики перевозчиков и логистических компаний. Итоговый документ согласует дальнейшие действия федеральных органов власти, бизнеса, производителей техники и цифровых платформ в этом направлении.

"Беспилотные грузоперевозки являются перспективным проектом и с точки зрения безопасности, и с точки зрения экономической эффективности. ВАТС может проехать до 300 тыс. км в год, что в два раза больше, чем у обычного грузовика. При этом скорость доставки груза увеличивается более чем в два раза. К 2035 году флот таких грузовиков вырастет практически до 57 тысяч единиц", - добавил Никитин.

Ведется работа по созданию нормативно-правовой базы для использования автобеспилотников - Минтранс подготовил проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах. После вступления его в силу планируется принятие подзаконных актов и при необходимости - внесение изменений в ПДД. Также предусматривается создание системы технического регулирования и системы сертификации ВАТС.

Технологическая зрелость беспилотных грузовиков оценивается с помощью единой системы идентификации на базе ЭРА-ГЛОНАСС. Благодаря платформе доступны такие качественные показатели, как счетчик безаварийного километража, а в перспективе - пробег в полностью автономном режиме без перехвата руля оператором. Это позволит принимать стратегические решения на основе объективных данных от госинформсистемы, отмечает Минтранс.

Концепция показывает, что проект будет эффективен при соблюдении ряда условий. Например, полное отсутствие человека в кабине грузовика, а также возможность доставлять грузы от склада до склада, проходя весь путь в полностью беспилотном режиме. Это означает, что система должна быть способна работать с заранее подготовленными партиями грузов для перевозки между складами и логистическими хабами.

"В проекте участвуют автономные фуры компаний "Яндекс", Navio и "КАМАЗ". Каждая из них имеет собственную технологическую платформу и планы развития, что обеспечивает здоровую конкуренцию на рынке. Экономический эффект от внедрения ВАТС будет значительным: к 2030 году совокупная экономия участников рынка достигнет 4,2 млрд рублей в год, а к 2035 году - 108,6 млрд рублей в год", - сказала директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.

Ключевое преимущество ВАТС - существенно более высокая производительность по сравнению с традиционными грузовиками. Беспилотные грузовики не связаны режимом труда и отдыха, помимо этого, снижаются расходы на ТО и ремонт благодаря более предсказуемому режиму эксплуатации. Как заявляют в Минтрансе, использование технологии позволит открыть рынок объемом более 4 трлн руб. для постепенного перераспределения специалистов в более технологичные сегменты.

"Один высокоавтоматизированный грузовик сможет заменить два обычных грузовика с водителем. В дальнейшем структура перевозок ВАТС будет соответствовать структуре междугородних автомобильных грузовых перевозок", - отметило министерство.