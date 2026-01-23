Поиск

Минтранс подготовил законопроект для вывода автобеспилотников на дороги

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), который должен отрегулировать условия использования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования и ответственность за них в случае возможных инцидентов.

Законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru. Его общественное обсуждение продлится до 18 февраля.

Предполагается установить единые правила для всех представителей рынка, определив права и обязанности участников регулирования, чтобы эксплуатация беспилотного транспорта стала возможна не только в рамках экспериментальных правовых режимов, как сейчас, но и на дорогах общего пользования.

Документ, в частности, закрепляет требования к операторам и к системе операторского контроля, а также определит порядок допуска автобеспилотников на российские дороги.

"Федеральный закон о ВАТС станет отправной точкой в развитии отечественного беспилотного транспорта. Данное направление является одним из приоритетных в нашей деятельности", - цитирует пресс-служба Минтранса РФ главу министерства Андрея Никитина.

В отличие от экспериментальных правовых режимов, где вся ответственность полностью возлагается только на производителя автономного транспорта, в проекте закона она будет распределяться между изготовителем беспилотного автомобиля, разработчиком автоматизированной системы вождения (АСВ), владельцем/эксплуатантом, авторизованным сервисным центром и оператором дистанционной поддержки.

Как заверяют в Минтрансе, эксплуатация автономного транспорта станет безопаснее: в документе закреплены условия его допуска к участию в дорожном движении. Среди них - обязательный госучет, техническое состояние и оборудование, обеспечивающие безопасность, наличие устройства регистрации данных, защита от несанкционированного вмешательства в работу АСВ, соблюдение ПДД автоматизированной системой и обязательное страхование гражданской ответственности владельца.

Федеральный закон о ВАТС также определит полномочия органов государственной власти и ответственность всех заинтересованных сторон, включая необходимость обязательного страхования гражданской ответственности.

Отдельно в законопроекте закреплен блок мониторинга и дистанционной поддержки, в соответствии с которым контроль состояния ВАТС и параметров функционирования АСВ осуществляется в реальном времени при непосредственном участии оператора дистанционной поддержки. В частности, он может активировать или деактивировать АСВ, корректировать маршрут, запускать манёвр минимального риска и ограничивать движение. Оператор также обязан выполнять требования контролирующих органов об ограничении или приостановке эксплуатации ВАТС, а в случае ДТП - оперативно информировать ГИБДД и вызывать соответствующие службы при наличии пострадавших.

Законопроектом предусмотрено, что ВАТС четвертого и пятого уровней автоматизации (без участия водителя-испытателя - ИФ) могут двигаться в автоматизированном режиме только при подключении к сервису дистанционной поддержки, что делает удалённый контроль фактически элементом безопасности "по умолчанию".

"Федеральный закон о ВАТС позволит в 2028 году вывести на дороги общего пользования автомобили пятого уровня автономности и эксплуатировать беспилотные автомобили без присутствия человека в кабине", - отметила через пресс-службу Минтранса директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.

Онлайн-мониторинг движения ВАТС осуществляется при помощи единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". К платформе подключены 95 автономных грузовиков, курсирующих в рамках беспилотных логистических коридоров на трассах М-11 "Нева", М-4 "Дон", ЦКАД и в ближайшей перспективе - на М-12 "Восток".

"Федеральный закон нормативно закрепит этот готовый механизм. С Минтрансом РФ мы запустили публичный счётчик безаварийного пробега для объективной оценки зрелости технологии и ускорения перехода от экспериментов к промышленной эксплуатации. Следующий этап развития системы - защита беспилотников от хакерских атак и реализация механизма централизованной принудительной остановки в случае чрезвычайных происшествий", - цитирует Минтранс РФ гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича.

Подготовка федерального закона о колесных ВАТС проходила на площадке ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" при участии представителей ПАО "КАМАЗ", ООО "Автотех", ООО "Яндекс", АО "Национальный перевозчик", правительств Москвы и Петербурга.

