Морской пассажирский транспорт снова приостановил движение в Севастополе
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в среду второй раз за день, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Причины приостановки не разглашаются.
Первый раз приостановка продлилась около 40 минут. Причины также не уточнялись.