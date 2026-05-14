Глава "Росатома" сообщил о резко возросшей интенсивности обстрелов ЗАЭС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил об увеличении интенсивности обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара после перемирия, посвященного Дню Победы.

"Начиная с 12 мая, очень резко возросла активность ВСУ, речь идёт о гораздо большем количестве ударов, которые наносились даже до объявления перемирия", - сказал он журналистам на съезде Союза машиностроителей России.

По его словам, особо жестко подвержена ударам социальная инфраструктура Энергодара - электрораспределительные и газоснабжения станции, водозабор, автозаправочные станции. Также имели место удары по вышкам сотовой мобильной связи, "в том числе по вышкам, которые расположены на крышах жилых домов", сообщил Лихачев.

"Есть раненые среди населения, им оказывается помощь. Были удары по блокпостам, к великому сожалению, погиб офицер Росгвардии", - сказал Лихачев.

По его словам, "пружина нагнетания страха, нестабильности и ожидания вечной угрозы вокруг ЗАЭС сейчас сжимается, что сильно вредит безопасности станции в целом и ставит под угрозу фатальных рисков".

"Главная надежда, чтобы нам в конце месяца всё-таки договориться о режиме тишины и с учётом снижения уровня воды в Днепре провести ремонт Днепровской линии электроснабжения, чтобы чуть-чуть поднять устойчивость, самостоятельность Запорожской атомной электростанции", - сказал Лихачев.