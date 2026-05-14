Поиск

Глава "Росатома" сообщил о резко возросшей интенсивности обстрелов ЗАЭС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил об увеличении интенсивности обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара после перемирия, посвященного Дню Победы.

"Начиная с 12 мая, очень резко возросла активность ВСУ, речь идёт о гораздо большем количестве ударов, которые наносились даже до объявления перемирия", - сказал он журналистам на съезде Союза машиностроителей России.

По его словам, особо жестко подвержена ударам социальная инфраструктура Энергодара - электрораспределительные и газоснабжения станции, водозабор, автозаправочные станции. Также имели место удары по вышкам сотовой мобильной связи, "в том числе по вышкам, которые расположены на крышах жилых домов", сообщил Лихачев.

"Есть раненые среди населения, им оказывается помощь. Были удары по блокпостам, к великому сожалению, погиб офицер Росгвардии", - сказал Лихачев.

По его словам, "пружина нагнетания страха, нестабильности и ожидания вечной угрозы вокруг ЗАЭС сейчас сжимается, что сильно вредит безопасности станции в целом и ставит под угрозу фатальных рисков".

"Главная надежда, чтобы нам в конце месяца всё-таки договориться о режиме тишины и с учётом снижения уровня воды в Днепре провести ремонт Днепровской линии электроснабжения, чтобы чуть-чуть поднять устойчивость, самостоятельность Запорожской атомной электростанции", - сказал Лихачев.

Алексей Лихачев ЗАЭС Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил о большом числе желающих приобретать российскую нефть

Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой

 Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой

Московская прокуратура инициировала уголовное преследование комика Долгополова

Путин призвал уходить от формального деления компаний на военные и гражданские

 Путин призвал уходить от формального деления компаний на военные и гражданские

Москалькова заявила, что хотела бы вернуться в Госдуму

В ОАК сообщили о сохранении спроса на российские военные самолеты за рубежом

Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека

 Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Минпромторг предложил ввести обязательную долю российской спецтехники в строительстве дорог

Росаккредитация выявила нарушения у компаний, присваивающих звезды гостиницам

 Росаккредитация выявила нарушения у компаний, присваивающих звезды гостиницам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9377 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов