Лихачев сообщил о почти ежедневных прилетах по электроподстанции "Радуга" на ЗАЭС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Почти ежедневные прилеты по станционной электроподстанции "Радуга" на Запорожской АЭС не дают специалистам начать ремонтные работы, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, Энергодар находится под массированным обстрелом со стороны ВСУ уже третий день подряд.

"Третий день отмечаем очень высокую активность вооруженных сил Украины в Энергодаре, одном из самых значимых городов "Росатома". Речь идет об ударах по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку", - добавил Лихачев.

"Вопрос установления временного режима тишины для проведения ремонтных работ обсуждается с участием представителей МАГАТЭ. Рассчитываем, что это случится в конце мая", - сказал он и подчеркнул, что поражение любого здания в Энергодаре, любого элемента оборудования - это удар по ядерной безопасности АЭС.

"Мы не раз заявляли, что выбор атомной станции в качестве цели поражения - максимально безответственный шаг со стороны украинских властей. На любой АЭС "Росатома" все подчинено безопасной эксплуатации объекта. Удары по гражданской инфраструктуре города - это удар по сотрудникам станции, их родным и близким. А значит - удар по тем, кто в этот же день заступает на дежурство на АЭС. Не понимать это - верх цинизма и безрассудства", - сказал Лихачев.

Он напомнил, что ЗАЭС продолжает получать электроэнергию по одной из двух линий - "Ферросплавной". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи.

Кроме того, Энергодар с 30 апреля по 3 мая пережил полную потерю энергоснабжения из-за повреждения электротехнического оборудования в области. Критически важная инфраструктура города - лечебные учреждения, объекты ЖКХ - все это время запитывались от резервных дизель-генераторов. 5 мая энергоснабжение было восстановлено полностью.

5 мая в Энергодаре было зафиксировано более 20 взрывов, сгорело пять машин, серьезно поврежден пожарный автомобиль. Несколько прилетов зафиксировали непосредственно по зданию городской администрации.

Как сообщалось, 6 мая украинские военные совершили около 20 атак с применением дронов на Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, была повреждена гражданская инфраструктура.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последний удар непосредственно по объекту станции зафиксирован 2 мая - украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.