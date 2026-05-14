Парашютист погиб на Ставрополье во время тренировочного прыжка

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Парашютист погиб в Шпаковском округе Ставропольского края. Организована проверка, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в четверг.

"Сегодня при совершении спортивно-тренировочного прыжка с воздушного судна, осуществившего взлет с посадочной площадки "Русская" в Шпаковском (округе - ИФ) Ставропольского края, погиб парашютист", - говорится в сообщении.

Ведется проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.