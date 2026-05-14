МИД заявил, что РФ готова к контактам с Японией, если поступит такое предложение

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Россия открыта к диалогу с Японией, но не напрашивается на такое общение, Москва не направляла приглашений "бизнес-миссии" в целях защиты активов японских компаний, сообщили в МИД РФ.

"МИД России инициативно не предлагал никаких встреч, о которых говорится в вышеупомянутых японских сообщениях, и не получал никаких предложений от Токио об их организации. Как неоднократно подчёркивалось, Москва открыта к контактам с Японией - если будет такое обращение, но ни в коей мере не просит и не напрашивается на такое общение", - говорится в ответе официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой на вопрос СМИ относительно заявлений официального Токио по вопросам российско-японских отношений.

Она добавила, что "в нынешних условиях заявлять публично, как мы это слышим от японских властей, о том, что именно Россия стремится вступить с ними в контакт, нелепо и бессмысленно".

"То же самое можно сказать и об озвученных Токио намерениях командировать в Москву некую "бизнес-миссию" в целях "защиты активов японских компаний". Российской стороной приглашений, касающихся подобной поездки, не направлялось", - подчеркнула она.

"Если правительство Японии действительно хотело бы обеспечить интересы своих компаний, которые ещё остаются в нашей стране, то начинать надо с другого - с создания нормальной, способствующей ведению бизнеса, политической атмосферы. И инициатива в этом принадлежит исключительно Токио", - отметила Захарова.

МИД РФ Япония Мария Захарова
