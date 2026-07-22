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Режим ЧС ввели в Невинномысске из-за пожара на логистическом комплексе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации локального уровня ввели в зоне пожара на логистическом комплексе в Невинномысске Ставропольского края, возникшего утром в среду из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"В Невинномысске в зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия", - написал Владимиров в своем канале в Max.

Он добавил, что один из пяти пострадавших госпитализирован, угрозы жизни нет. Для тушения пожара привлекли вертолет МЧС России.

Ранее Владимиров сообщал, что в результате атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. По состоянию на 05:50 среды к медикам обратились пять человек, помощь всем была оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась. Прокуратура края организовала работу горячей линии.

В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила в соцсетях, что в Невинномысске и Краснодаре были атакованы логистические центры Wildberries.

Невинномысск - моногород, в котором действует территория опережающего социально-экономического развития. Статус резидента ТОР имеет 51 компания. Градообразующими предприятиями являются АО "Невинномысский Азот" (производит минеральные удобрения) и "Арнест" (товары бытовой химии и парфюмерно-косметическую продукцию).

Невинномысск Ставропольский край Владимир Владимиров
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