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В Невинномысске из-за атаки БПЛА загорелся складской комплекс, два человека пострадали

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пожар начался в складском комплексе в Невинномысске в результате атаки БПЛА, два человека пострадали, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. (...) По оперативной информации, есть двое пострадавших". - сообщил губернатор в своем канале в мессенджере Max.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и другие экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июля 2026 года Военная операция на Украине
Невинномысск Ставропольский край Владимир Владимиров
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