К ликвидации пожара в складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вертолет будет привлечен к ликвидации пожара в складском комплексе в Краснодаре, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет", - говорится в сообщении в канале оперштаба в мессенджере Max.

В тушении пожара задействованы 105 человек и свыше 37 единиц техники, добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось о возгорании в складском комплексе в результате падения беспилотников.