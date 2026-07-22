К ликвидации пожара в складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вертолет будет привлечен к ликвидации пожара в складском комплексе в Краснодаре, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет", - говорится в сообщении в канале оперштаба в мессенджере Max.
В тушении пожара задействованы 105 человек и свыше 37 единиц техники, добавили в оперштабе.
Ранее сообщалось о возгорании в складском комплексе в результате падения беспилотников.