На нефтебазе в Армавире произошел пожар из-за атаки дронов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Возгорание площадью порядка 800 кв. м произошло на территории нефтебазы в Армавире в результате атаки более чем 16 БПЛА, сообщили в администрации города.

"Сегодня Армавир пережил одну из самых масштабных атак: нефтебаза в Северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотных аппаратов. По данным оперативных служб, в результате удара на территории объекта произошел пожар, его площадь достигла порядка 800 квадратных метров", - говорится в сообщении в канале администрации в мессенджере Max.

Для ликвидации последствий привлечены девять единиц техники и более 40 сотрудников МЧС, уточнили городские власти.

"Специалисты ведут активные работы по локализации возгорания и недопущению дальнейшего распространения огня", - добавили в администрации.