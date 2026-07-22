Авария оставила без света почти 90 тыс. жителей Владивостока

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Энергоснабжение более 500 многоквартирных домов во Владивостоке нарушено из-за аварии, сообщило ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"В 13:00 (06:00 мск) в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении электроснабжения во Владивостоке. Без электроснабжения остаются 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживает около 88 тыс. человек", - говорится в сообщении.

АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК) сообщила, что произошло аварийное отключение двух линий электропередачи 110 кВ, в результате часть жителей Владивостока осталась без света.

"В настоящее время бригада выехала на место повреждения. Энергетики "Приморских электрических сетей" начали перевод потребителей на резервные схемы электроснабжения. Причины отключения выясняются", - говорится в пресс-релизе.