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До пяти выросло число пострадавших из-за атаки БПЛА на склад в Невинномысске

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске увеличилось до пяти человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"По состоянию на 05:50 всего к медикам обратилось пять человек", - написал Владимиров в своем канале в мессенджере Max.

Помощь всем пострадавшим оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась, уточнил глава региона.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате пожара в складском комплексе в Невинномысске после атаки БПЛА.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июля 2026 года Военная операция на Украине
Невинномысск Владимир Владимиров Ставропольский край
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