Экс-руководители ряда компаний ТЭК Кубани получили от 8 до 21 года колонии за взятки

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы приговорил экс-гендиректора АО "Газпром газораспределение Краснодар" и АО "Сочигоргаз" Алексея Руднева, его заместителя Александра Савостьянова и руководителей других предприятий газораспределения к срокам от 8 до 21 года в колонии, сообщили в пятницу в Мосгорсуде.

"Суд назначил им наказание от 8 лет до 21 года лишения свободы со штрафами на общую сумму 800 млн рублей", - сообщили в суде.

Они признаны виновными по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в ней) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц).

Также суд конфисковал в собственность государства имущество осужденных: два автомобиля премиум-класса и денежные средства на общую сумму свыше 160 млн рублей.

По версии следствия и суда, "топ-менеджеры организаций получили взятки от собственников объектов капитального строительства за беспрепятственную выдачу технических условий на подключение объектов к сети газораспределения и другие услуги". В суде уточнили, что ущерб от преступления составил свыше 166 млн рублей.

В ноябре 2021 года был арестован депутат Законодательного собрания Краснодарского края Алексей Руднев, возглавлявший тогда "Газпром газораспределение Краснодар" и ООО "Газпроммежрегионгаз Краснодар". Помимо Руднева, были арестованы его заместитель Александр Савостьянов, а также заместители директоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре: Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый.

По данным следствия, участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края.

АО "Газпром газораспределение Краснодар"занимается транспортировкой природного газа в Краснодарском крае.

ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" - крупнейший в Краснодарском крае поставщик природного газа, входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100%-ная дочерняя компания ПАО "Газпром").