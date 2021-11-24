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Суд в Москве арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"

Суд в Москве арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест генерального директора АО "Газпром газораспределение Краснодар", депутата заксобрания Краснодара Алексея Руднева, подозреваемого в коммерческом подкупе.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Руднева на срок до 22 января, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

Ранее в СК сообщили о задержании топ-менеджеров АО "Газпром газораспределение Краснодар" по подозрению в получении от бизнесменов более 20 млн рублей за подключение объектов к газовым сетям.

Как ожидается, в среду суд также решит вопрос с мерой пресечения в отношении пяти остальных задержанных.

Все они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

По данным следствия, участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края.

АО "Газпром газораспределение Краснодар" занимается транспортировкой природного газа в Краснодарском крае.

Газпром газораспределение Краснодар Краснодар Москва Алексей Руднев

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