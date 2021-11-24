Задержаны топ-менеджеры АО "Газпром газораспределение Краснодар"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Топ-менеджеры АО "Газпром газораспределение Краснодар", включая гендиректора Алексея Руднева, задержаны по подозрению в получении от бизнесменов 20 млн рублей за подключение объектов к газовым сетям. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева, его заместителя в акционерном обществе Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар: Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого", - сказала Петренко в среду журналистам.

По ее словам, Руднев и подчиненные "подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ)".

"По данным следствия, участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края. Общая сумма коммерческого подкупа составила более 20 млн рублей", - сказала Петренко.

Она отметила, что указанные лица задержаны, "следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу".

Петренко добавила, что "пресечь противоправную деятельность указанных лиц удалось во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и УМВД по Краснодарскому краю".

Руднев также является депутатом законодательного собрания Краснодара.

О следственных действиях в офисах в АО "Газпром газораспределение Краснодар" и ООО "Газпром Межрегионгаз Краснодар", а также о задержании Руднева сообщил накануне "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, обыски были связаны с уголовным делом о коррупции, одним из фигурантов которого является Руднев. "Руднев подозревается в незаконном получении многомиллионной суммы денег. Он задержан, решается вопрос о его доставке в Москву для допроса и предъявления обвинения", - сказал собеседник агентства.

АО "Газпром газораспределение Краснодар" занимается транспортировкой природного газа в Краснодарском крае.

ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" – крупнейший в Краснодарском крае поставщик природного газа, входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100%-ная дочерняя компания ПАО "Газпром").