Минпромторг отберет логистических операторов для субсидий на "обкатку" экспортных маршрутов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Отбор заявок логистических операторов на компенсацию части расходов при перевозке экспортной продукции в приоритетные страны пройдет с 20 мая по 17 июня 2026 года, сообщил Минпромторг.

Господдержка предоставляется в форме возмещения части фактически понесенных затрат на морские перевозки продукции в контейнерах, осуществляемые из портов Балтийского или Азово-Черноморского бассейнов.

Механизм поддержки предусматривает компенсацию расходов на фрахтование судов по договорам чартера, расходов на аренду контейнерных мест (слотов) на борту судна-контейнеровоза (слот-чартер), а также возмещение затрат на приобретение бункерного топлива для операторов, являющихся владельцами судов.

Период планирования перевозок, подлежащих компенсации в текущем году, установлен с 15 мая по 30 сентября 2026 года.

Условием предоставления средств является наличие фактически подтвержденного объема перевезенной через границу продукции с использованием приоритетных международных транспортных направлений (в текущем году включают 41 страну).

Объем субсидии в 2026 году, согласно бюджету на предстоящую трехлетку, составит 1 млрд рублей, в 2027 году - 1 млрд рублей, в 2028 году - 6 млрд рублей.

