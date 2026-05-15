Стипендию в 75 тысяч рублей получат еще 800 молодых ученых

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Победителями третьего конкурсного отбора на назначение стипендии президента для аспирантов и адъюнктов стали 800 молодых исследователей со всей страны, им будут выплачивать ежемесячную стипендию размером 75 тысяч рублей, сообщил через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В этом году получателями стипендии стали 800 молодых ученых - это на 60% больше, чем в прошлом году. Мы видим значительный рост интереса к конкурсу, высокий уровень проектов и серьезную конкуренцию. Всего поступило свыше 6 тысяч заявок", - сообщил он.

По его словам, более трети из них посвящены передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении ИИ, робототехники, новых материалов и результатов обработки больших объемов данных.

Каждый ученый будет получать ежемесячную стипендию размером 75 тысяч рублей. Выплата назначается на срок от одного года до четырех лет, пояснил зампредседателя правительства России.

"Среди победителей - аспиранты и адъюнкты, которые уже имеют серьезные научные результаты: публикации в ведущих научных изданиях, разработки и участие в масштабных проектах. Многие из них занимаются прикладными исследованиями, востребованными экономикой и промышленностью", - прокомментировал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом число участников выросло более чем на 30%.

Валерий Фальков Дмитрий Чернышенко Минобрнауки
 Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО

