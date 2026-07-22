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Аэропорт Пулково приостановил работу

Аэропорт Пулково приостановил работу
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Пулково временно не обслуживает рейсы, сообщили в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в мессенджере Max.

Ранее в среду аэропорт перешел на режим работы по согласованию.

В Росавиации также сообщили, что из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области возможны корректировки в расписании рейсов в калининградском аэропорту Храброво.

Пулково Росавиация
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