Складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения обломков БПЛА

Пострадали три человека

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения обломков беспилотников, повреждены два многоквартирных дома, сообщили в оперативном штабе региона.

"В Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома. В станице Динской - в два частных дома. (...) В результате падения беспилотников в Краснодаре также загорелся складской комплекс. А в Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий", - говорится в сообщении в канале оперштаба в мессенджере Max.

По уточненной информации, при падении обломков БПЛА на складской комплекс пострадали три человека. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.