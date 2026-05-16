Аэропорт Саратова приостановил работу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова ("Гагарин"), сообщила Росавиация в субботу.

Как говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время ограничения также действуют в аэропорту Ярославля ("Туношна").

Столичный аэропорт "Внуково" осуществляет прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами.