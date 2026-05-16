Поиск

РФ может получить право на экспорт комбикормов в Китай

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Торговля продукцией АПК между РФ и Китаем может расшириться за счет поставок российских комбикормов на китайский рынок.

Правительство РФ приняло предложение Минсельхоза о проведении переговоров о подписании протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР в отношении ветеринарных и санитарных требований к комбикормам, подлежащим экспорту из РФ в Китай. Соответствующее распоряжение подписано 16 мая 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Как сообщал Росстат, в 2025 году РФ увеличила производство комбикормов на 1,2%, до 36,8 млн тонн. По данным Союза комбикормщков РФ, производство комбикормов для птицы в 2025 году выросло до 17,1 млн тонн с 16,9 млн тонн в 2024 году, для свиней - до 16,2 млн тонн с 16,1 млн тонн, для крупного рогатого скота - до 3,2 млн тонн с 3,1 млн тонн соответственно.

К 2030 году, по прогнозу союза, производство комбикормов в РФ может достичь 40 млн тонн.

Китай КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 16 мая

Ряд магазинов поврежден в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

 Ряд магазинов поврежден в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

Лихачев сообщил об ударе дрона по трубопроводу вдоль машинных залов ЗАЭС

Лихачев заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону кризис вокруг Ирана

Открытое горение ликвидировано при пожаре на АЗС в Пятигорске

Пожар на АЗС в Пятигорске локализовали на площади 1 тыс. кв. м

 Пожар на АЗС в Пятигорске локализовали на площади 1 тыс. кв. м

Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

 Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часов после перекрытия

Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

 Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9420 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов