РФ может получить право на экспорт комбикормов в Китай

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Торговля продукцией АПК между РФ и Китаем может расшириться за счет поставок российских комбикормов на китайский рынок.

Правительство РФ приняло предложение Минсельхоза о проведении переговоров о подписании протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР в отношении ветеринарных и санитарных требований к комбикормам, подлежащим экспорту из РФ в Китай. Соответствующее распоряжение подписано 16 мая 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Как сообщал Росстат, в 2025 году РФ увеличила производство комбикормов на 1,2%, до 36,8 млн тонн. По данным Союза комбикормщков РФ, производство комбикормов для птицы в 2025 году выросло до 17,1 млн тонн с 16,9 млн тонн в 2024 году, для свиней - до 16,2 млн тонн с 16,1 млн тонн, для крупного рогатого скота - до 3,2 млн тонн с 3,1 млн тонн соответственно.

К 2030 году, по прогнозу союза, производство комбикормов в РФ может достичь 40 млн тонн.