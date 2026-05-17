Нижегородский аэропорт за сутки принял 22 летевших в Москву рейса

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - После снятия ограничений в воздушном пространстве Москвы все рейсы, принятые аэропортом Нижнего Новгорода в качестве запасного, отправились в аэропорты назначения, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

"Всего за текущие сутки было принято 22 рейса, с пассажирами всех рейсов работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта", - говорится в сообщении.

Пассажиры трех рейсов по решению авиакомпании отправились в аэропорт Шереметьево организованными трансферами на автобусах, добавили в пресс-службе.