В Белгородской области за сутки погибли два человека и еще шестеро ранены

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Белгородская за сутки была атакована 131 раз, два человека погибли, шестеро пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По его данным, два человека погибли в Борисовском округе. Из шести раненых госпитализировано четверо. "Лечение пострадавших держу на личном контроле и желаю им скорейшего выздоровления", - отметил Шуваев.

Он уточнил, что атакам ВСУ подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньской, Старооскольский и Шебекинский округа.

Областной оперштаб ранее сообщил, что в течение предыдущих суток в поселке Борисовка от детонации дрона погибли двое мужчин, и ещзе двое получили ранения. Пострадавших привезли лечиться в Белгород, один из них находится в тяжелом состояни. Еще один житель поселка пострадал в результате удара FPV-дрона, он будет лечиться амбулаторно. Кроме того, по данным оперштаба, в поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на коммерческий объект пострадала женщина, которая находилась рядом. Она продолжает лечение амбулаторно.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2026 года Военная операция на Украине
