"АвтоВАЗ" начал отгружать дилерам коммерческие автомобили SKM M7

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил о начале отгрузок в дилерскую сеть Lada Business легких коммерческих автомобилей SKM M7, крупноузловая сборка которых стартовала в марте.

"К моменту старта отгрузок мы собрали более 100 подтвержденных предзаказов на SKM M7. Это показывает востребованность как самой модели - с её вместительностью, адаптацией к российским дорогам и богатым оснащением, - так и нового подхода к реализации легковой коммерческой техники через направление Lada Business", - заявил через пресс-службу вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

SKM M7 представлен в двух комплектациях: "Практик" для грузовой версии и "Комфорт" для пассажирской. Грузовой фургон с грузоподъемностью 715 кг и объемом отсека 5 куб. м ориентирован на перевозку крупных партий товаров, пассажирский минивэн - на транспортировку до семи человек, включая водителя. Обе версии оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 л (137 л.с.) в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Оснащение SKM M7 включает кондиционер, фронтальные подушки безопасности, систему курсовой устойчивости, задние дисковые тормоза, парктроник и камеру заднего вида, датчик света, электропривод зеркал, светодиодные ходовые огни, мультимедийную систему с цифровой приборной панелью и мультируль. Предусмотрены подогрев передних сидений и обогрев зеркал. Автомобиль оснащен модулем "Эра-Глонасс", а также телематической платформой с трехлетним обслуживанием и голосовым ассистентом.

SKM M7 с марта выпускается в Тольятти дочерним автовазовским предприятием АО "ВИС-Авто", деля производственную площадку с коммерческими вариациями Lada Granta и Niva. Выпуск ведется методом крупноузловой сборки, на базе окрашенного и остекленного кузова. Детали двигателя и шасси поступают отдельно.

Прототипом коммерческих автомобилей бренда SKM, как ранее сообщали профильные СМИ, стала модель китайского концерна Shineray - Shineray M7.