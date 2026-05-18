Глава "Росатома" допустил внеочередные переговоры с МАГАТЭ из-за Запорожской АЭС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Очередные переговоры России и МАГАТЭ запланированы на июль, но стремительная деградация ситуация вокруг Запорожской АЭС может потребовать срочных шагов, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"У нас пока запланированы на июль переговоры, но, возможно, ситуация потребует более быстрого, более эффективного контакта с МАГАТЭ", - сказал он.

"Мы со своей стороны делаем все, чтобы ситуация была под контролем, и она под контролем - система энергоснабжения станции подразумевает возможность десятков дней работы без внешнего электричества, - сказал Лихачев. - Мы отработали всю эту систему, создан коллектив, создано дополнительное кольцо энергоснабжения, мы в нем абсолютно уверены".

Он также отметил, что эскалация вокруг ЗАЭС приближается к точке невозврата.

МАГАТЭ ЗАЭС Алексей Лихачев Росатом Запорожская АЭС
