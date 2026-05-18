Поиск

После визита Путина в КНР он и Си Цзиньпин в 2026 году встретятся еще трижды

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в 2026 году планируют провести несколько двусторонних контактов "на полях" саммитов ШОС, БРИКС и АТЭС, сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.

"Отмечу, что это (визит Путина в Китай 19-20 мая - ИФ) будет не единственная в этом году встреча наших двух лидеров. Запланированы и другие встречи. В частности, (они встретятся) на саммите ШОС в Бишкеке 31 августа - 1 сентября", - сказал он.

"Затем предусматривается двусторонний контакт на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября. Затем - на саммите АТЭС в Китае в городе Шэньчжэнь 18-19 ноября", - сказал он.

Президент России 19 мая отправится с официальным визитом в Китай, где у него запланированы переговоры с Си Цзиньпином и ряд других важных мероприятий.

АТЭС БРИКС Владимир Путин Китай ШОС Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

 Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Лихачев отметил увеличение числа атак на Запорожскую АЭС

Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

 Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

"Роскосмос" готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5"

В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

 В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным целям на Украине

Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

 Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2226 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов