После визита Путина в КНР он и Си Цзиньпин в 2026 году встретятся еще трижды

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в 2026 году планируют провести несколько двусторонних контактов "на полях" саммитов ШОС, БРИКС и АТЭС, сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.

"Отмечу, что это (визит Путина в Китай 19-20 мая - ИФ) будет не единственная в этом году встреча наших двух лидеров. Запланированы и другие встречи. В частности, (они встретятся) на саммите ШОС в Бишкеке 31 августа - 1 сентября", - сказал он.

"Затем предусматривается двусторонний контакт на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября. Затем - на саммите АТЭС в Китае в городе Шэньчжэнь 18-19 ноября", - сказал он.

Президент России 19 мая отправится с официальным визитом в Китай, где у него запланированы переговоры с Си Цзиньпином и ряд других важных мероприятий.