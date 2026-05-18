Ушаков заявил, что программа визита Путина в Китай будет весьма насыщенной

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Программа официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай будет весьма насыщенной, заявил его помощник Юрий Ушаков.

Визит Путина состоится 19-20 мая. Он приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В этом документе закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважения, выбора собственного пути развития, координации позиций по международным проблемам.

"Что касается программы, она весьма насыщенная. Наш руководитель прибудет в Пекин вечером 19 мая. В аэропорту китайской стороной будет организована торжественная церемония встречи. Будет приветствовать лично член Политбюро ЦК Компартии и министр иностранных дел Ван И. Будут также дети, почетный караул" - рассказал Ушаков журналистам в преддверии визита.

Он отметил, что после церемонии встречи Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей "Дяоюйтай".

Основная программа визита начнется утром 20 мая в 11:00 по пекинскому времени. На центральной площади Пекина Тяньаньмэнь китайский лидер встретит Путина. Мероприятие пройдет в присутствии оркестра и почетного караула.

Затем состоится встреча Путина и Си Цзиньпина в узком составе. "В ходе нее планируется обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонних отношений между нашими странами. С российской стороны будут участвовать все присутствующие в делегации вице-премьеры, представители администрации президента и несколько федеральных министров и несколько представителей крупного бизнеса", - рассказал Ушаков.

"После переговоров в узком составе состоятся переговоры в расширенном составе. С нашей стороны будут участвовать 39 человек. Это солидная делегация", - отметил он.

По словам Ушакова, в ходе переговоров в расширенном составе выступят вице-премьеры, которые возглавляют соответствующие комиссии - российско-китайская комиссия по подготовке регулярных встреч глав правительств, межправительственная комиссия по инвестиционному сотрудничеству, межправительственная комиссия по энергетическому сотрудничеству, двусторонняя комиссия по гуманитарному сотрудничеству, комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР.

Затем выступят министры иностранных дел - Сергей Лавров и Ван И. Они сделают доклады по вопросам внешнеполитического взаимодействия.

После завершения переговоров состоится церемония подписания документов. Как ожидается, будет подписано порядка 40 документов. Путин и Си Цзиньпин подпишут совместное Заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Кроме того, они примут Совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В завершении церемонии лидеры выступят с заявлениями для СМИ.

Кроме того, в программе визита Путина планируется церемония торжественного открытия перекрестных годов образования.

"Состоится встреча Владимира Путина с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. В ходе нее будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества", - сказал Ушаков.

Путин также планирует встретиться с китайским инженером, которого он видел еще ребенком 26 лет назад в ходе своего первого визита в Китай в качестве президента РФ.

"Вечером пройдет торжественный прием от имени председателя КНР в честь 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами", - сообщил Ушаков.

Завершит рабочую программу беседа Путина и Си Цзиньпина за чаем. На этой встрече лидеры обсудят самые актуальные вопросы международной повестки дня.

Ушаков заметил, что пока неизвестно, состоится ли по итогам визита общение президента РФ с представителями российских СМИ.

"Я не знаю, как поздно закончится программа. Разговор за чаем двух лидеров - одно из самых важнейших мероприятий в ходе визита. Мы, как и китайские друзья, заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше", - сказал он.

"Трудно сказать, во сколько мы закончим. В зависимости от этого президент будет принимать решение о своем контакте с представителями СМИ", - отметил Ушаков.