Во время визита Путина в Китай планируется обсуждение "Силы Сибири 2"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Тема газопровода "Сила Сибири 2" будет подробно обсуждаться в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Эта тема будет обсуждаться очень подробно. Она в повестке дня есть, и мы настроены серьезно обсудить этот вопрос", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, могут ли в ходе визита Путина быть подписаны какие-то документы по "Силе Сибири 2".

В ответ на просьбу "Интерфакса" прокомментировать слова Путина о том, что Москва и Пекин готовятся сделать "серьезный шаг" в нефтегазовом сотрудничестве Ушаков сказал: "Я подробности сейчас не буду озвучивать, но эта тема, я считаю, будет весьма подробно обсуждаться между лидерами с участием непосредственных представителей, которые задействованы во всех этих моментах".