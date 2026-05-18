РФ вводит двойной тариф на ж/д перевозки грузов в направлении Латвии, Эстонии и Финляндии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - РФ с 1 июня поднимает тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в направлении Латвии, Эстонии и Финляндии.

Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы №306/26 опубликован в понедельник на официальном портале размещения правовых актов.

Согласно приказу, к тарифам, определяемым в соответствии с главами II и III Тарифного руководства №1 (основной тарифный документ ОАО "РЖД"), на перевозки грузов в направлении сухопутных пограничных переходов железных дорог РФ, имеющих экспортный код с Латвией, Эстонией и Финляндией (за исключением перевозок назначением на станции Калининградской железной дороги и в Литву), а также с Белоруссией (в случае дальнейшего проследования в Латвию и Эстонию) будет дополнительно применяться коэффициент 2.

Коэффициент применяется ко всем грузам в этом направлении. При перевозках грузов в составе поездного формирования, не принадлежащего перевозчику РЖД, данный коэффициент будет применяться к тарифам на каждый вагон, а также к тарифам на тепловоз или электровоз.

Также при определении тарифов данный коэффициент будет применяться к тарифам за организацию продвижения по инфраструктуре РЖД каждого вагона, включая вагоны с контейнерами, контрейлерами, а также к тарифам за занятие инфраструктуры РЖД грузовым поездом и за организацию продвижения по инфраструктуре РЖД локомотива, используемого для тяги грузовых поездов и следующего в том направлении.