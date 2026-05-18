Поиск

РФ вводит двойной тариф на ж/д перевозки грузов в направлении Латвии, Эстонии и Финляндии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - РФ с 1 июня поднимает тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в направлении Латвии, Эстонии и Финляндии.

Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы №306/26 опубликован в понедельник на официальном портале размещения правовых актов.

Согласно приказу, к тарифам, определяемым в соответствии с главами II и III Тарифного руководства №1 (основной тарифный документ ОАО "РЖД"), на перевозки грузов в направлении сухопутных пограничных переходов железных дорог РФ, имеющих экспортный код с Латвией, Эстонией и Финляндией (за исключением перевозок назначением на станции Калининградской железной дороги и в Литву), а также с Белоруссией (в случае дальнейшего проследования в Латвию и Эстонию) будет дополнительно применяться коэффициент 2.

Коэффициент применяется ко всем грузам в этом направлении. При перевозках грузов в составе поездного формирования, не принадлежащего перевозчику РЖД, данный коэффициент будет применяться к тарифам на каждый вагон, а также к тарифам на тепловоз или электровоз.

Также при определении тарифов данный коэффициент будет применяться к тарифам за организацию продвижения по инфраструктуре РЖД каждого вагона, включая вагоны с контейнерами, контрейлерами, а также к тарифам за занятие инфраструктуры РЖД грузовым поездом и за организацию продвижения по инфраструктуре РЖД локомотива, используемого для тяги грузовых поездов и следующего в том направлении.

РЖД РФ Эстония Финляндия Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

 Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Лихачев отметил увеличение числа атак на Запорожскую АЭС

Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

 Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

"Роскосмос" готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5"

В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

 В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2231 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9460 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов