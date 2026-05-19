Поиск

Мантуров обсудил с вице-премьером Госсовета КНР развитие инвестиций и торговли

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Взаимная торговля России и Китая в 2026 году показала положительную динамику, в том числе за счет роста взаимных инвестиций, отмечается в сообщении секретариата первого вице-премьера Дениса Мантурова о его встрече с заместителем председателя Государственного совета КНР Дин Сюэсяном.

"В преддверии официального визита президента России Владимира Путина в Китай стороны обсудили ключевые вопросы, находящиеся в фокусе внимания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Отмечено расширение портфеля совместных проектов комиссии, который в настоящее время охватывает такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленная и транспортно-логистическая сферы", - говорится в сообщении.

"Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитии двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота", - заявил Мантуров после встречи.

Стороны подтвердили необходимость создания комфортных, предсказуемых условий для дальнейшего укрепления связей между предпринимательскими кругами России и Китая.

Госсовет Китай Владимир Путин Денис Мантуров Дин Сюэсян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

В результате атаки БПЛА на Ярославскую область произошло возгорание на промышленном объекте

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

 Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

 Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

Путин заявил о готовности России и Китая поддерживать друг друга в защите суверенитета

Путин отправляется с официальным визитом в Китай

Женщина погибла в результате атаки на Курскую область, еще двое ранены

В Тверской области обломки БПЛА упали на крышу девятиэтажки в Удомле

В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

 В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

Что произошло за день: понедельник, 18 мая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9479 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2240 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов