Мантуров обсудил с вице-премьером Госсовета КНР развитие инвестиций и торговли

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Взаимная торговля России и Китая в 2026 году показала положительную динамику, в том числе за счет роста взаимных инвестиций, отмечается в сообщении секретариата первого вице-премьера Дениса Мантурова о его встрече с заместителем председателя Государственного совета КНР Дин Сюэсяном.

"В преддверии официального визита президента России Владимира Путина в Китай стороны обсудили ключевые вопросы, находящиеся в фокусе внимания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Отмечено расширение портфеля совместных проектов комиссии, который в настоящее время охватывает такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленная и транспортно-логистическая сферы", - говорится в сообщении.

"Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитии двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота", - заявил Мантуров после встречи.

Стороны подтвердили необходимость создания комфортных, предсказуемых условий для дальнейшего укрепления связей между предпринимательскими кругами России и Китая.