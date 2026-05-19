РФ передала Калининградский морской торговый порт в собственность "Росатома"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" стала владельцем 100% АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП), соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 18 мая.

В декабре 2025 года транспортная группа FESCO (находится в контуре управления ГК "Росатом") получила в управление АО "Калининградский морской торговый порт", ранее обращенное в доход РФ.

В июле 2023 года Центральный районный суд Калининграда по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 52% акций КМТП. В решении суда говорилось, что "в доход РФ обращены акции АО "Калининградский морской торговый порт", учитываемые на счетах Лысенко Н.И. (23 250 штук) и Колесника А.И. (28 500 штук)". С них также взыскана в доход государства сумма незаконного дохода - 369,2 млн рублей.

До этого, в мае 2023 года, Арбитражный суд Калининградской области взыскал в доход государства приобретенные незаконно 46,5% акций АО "КМТП" по иску Генпрокуратуры и ФАС. Генпрокуратура требовала признать ничтожными две сделки купли-продажи акций КМТП, совершенные в 2020 и 2022 годах, и взыскать эти акции в доход государства. Речь шла о 43 тыс. обыкновенных акций, которые принадлежали компании Orneto Partners Limited Partnership (Великобритания), и 3,5 тыс. обыкновенных акций, принадлежавших Дмитрию Пуриму.

Основными бенефициарами КМТП на середину 2024 года, согласно его отчетности, являлись Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (98,25% уставного капитала) и гражданин РФ Олег Дорофеев (1,75%).

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В 2023 году контрольный пакет акций (92,5%) ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания группы) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".