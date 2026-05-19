Поиск

РФ передала Калининградский морской торговый порт в собственность "Росатома"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" стала владельцем 100% АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП), соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 18 мая.

В декабре 2025 года транспортная группа FESCO (находится в контуре управления ГК "Росатом") получила в управление АО "Калининградский морской торговый порт", ранее обращенное в доход РФ.

В июле 2023 года Центральный районный суд Калининграда по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 52% акций КМТП. В решении суда говорилось, что "в доход РФ обращены акции АО "Калининградский морской торговый порт", учитываемые на счетах Лысенко Н.И. (23 250 штук) и Колесника А.И. (28 500 штук)". С них также взыскана в доход государства сумма незаконного дохода - 369,2 млн рублей.

До этого, в мае 2023 года, Арбитражный суд Калининградской области взыскал в доход государства приобретенные незаконно 46,5% акций АО "КМТП" по иску Генпрокуратуры и ФАС. Генпрокуратура требовала признать ничтожными две сделки купли-продажи акций КМТП, совершенные в 2020 и 2022 годах, и взыскать эти акции в доход государства. Речь шла о 43 тыс. обыкновенных акций, которые принадлежали компании Orneto Partners Limited Partnership (Великобритания), и 3,5 тыс. обыкновенных акций, принадлежавших Дмитрию Пуриму.

Основными бенефициарами КМТП на середину 2024 года, согласно его отчетности, являлись Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (98,25% уставного капитала) и гражданин РФ Олег Дорофеев (1,75%).

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В 2023 году контрольный пакет акций (92,5%) ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания группы) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

Калининград Росатом КМТП Калининградский морской торговый порт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "Мегафоне" призвали снизить интенсивность введения регуляторных мер для телеком-отрасли

 В "Мегафоне" призвали снизить интенсивность введения регуляторных мер для телеком-отрасли

Думе предложили изменить механизм контроля за зарубежными инвестициями российских банков

Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

 Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

Аварийно севший в лесу в Якутии Ан-2 сгорел

Скончался один из пострадавших в результате взрыва с пожаром на АЗС в Пятигорске

Пять человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале

Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата

 Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата

Аэролодка перевернулась на Байкале, 10 человек спасены

СВР заявила, что Украина готовит удары по российскому тылу с территории Латвии

Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

 Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9484 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов