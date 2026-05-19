Минздрав России назвал процент мужчин и женщин, здоровых в репродуктивном плане

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В России первую группу здоровья (здоров и почти здоров) по итогам диспансеризации репродуктивного здоровья получили более 58% женщин и 87% мужчин, сообщила на круглом столе в Совете Федерации директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина.

"Результаты проведения репродуктивной диспансеризации мужчин и женщин за первый квартал 2026 года, распределение по группам репродуктивного здоровья: 1 группа - 58,2% женщины, 87,4% мужчины", - говорится в презентации Каракулиной.

Ко второй группе здоровья (есть факторы риска гинекологических или урологических заболеваний) относятся: 25,2% женщин и 10,5% мужчин.

В третью группу репродуктивного здоровья (пациенты с выявленными заболеваниями репродуктивной системы или снижением фертильности) включены: 16,6% женщин и 2,1% мужчин, отмечается в презентации.

Репродуктивную диспансеризацию в первом квартале 2026 года прошли 4 077 835 человек: 55,2% - женщины и 44,8% - мужчины.