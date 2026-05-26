Поиск

Из прошедших репродуктивную диспансеризацию в 2025 году каждого десятого направили лечиться

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Около 10% россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию по ОМС в 2025 году, были направлены на дополнительное лечение, сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

"Кроме уже традиционной диспансеризации, есть возможность пройти репродуктивную диспансеризацию. Такой возможностью в прошлом году воспользовались практически 16 млн человек. Это больше чем в 2,3 раза от уровня 2024 года. По итогам репродуктивной диспансеризации 1,5 млн человек были направлены на дополнительное лечение", - сказал он.

Всего, по словам главы ФОМС, за 2025 год 102,6 млн человек прошли профилактические мероприятия в рамках профилактических осмотров и диспансеризации.

"В том числе 1,5 млн человек прошли диспансеризацию по месту работы - это в два раза больше показателя 2024 года, что говорит о росте доступности профилактических мероприятий непосредственно на рабочем месте, - отметил Баланин. - Данные показатели говорят о, действительно, востребованности профилактических мероприятий со стороны наших граждан".

"Более 12 млн человек прошли обучение в школах для больных с хроническим заболеваниями, что позволило застрахованным гражданам обучиться контролировать болезни", - добавил глава ФОМС.

ФОМС ОМС Илья Баланин Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РАН рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году

СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге

 СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге

Россия ведет переговоры об экспорте самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

 Россия ведет переговоры об экспорте самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

"Роснефтегаз" в 2025 году обеспечил более трети поступлений дивидендов в федеральный бюджет

Директор ФСБ предупредил о росте рисков биотерроризма из-за развития ИИ

Шесть человек погибли на пожаре в Омской области

Военные РФ и Лаоса начали совместное учение "Ларос-2026"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9584 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2333 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов