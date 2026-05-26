Из прошедших репродуктивную диспансеризацию в 2025 году каждого десятого направили лечиться

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Около 10% россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию по ОМС в 2025 году, были направлены на дополнительное лечение, сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

"Кроме уже традиционной диспансеризации, есть возможность пройти репродуктивную диспансеризацию. Такой возможностью в прошлом году воспользовались практически 16 млн человек. Это больше чем в 2,3 раза от уровня 2024 года. По итогам репродуктивной диспансеризации 1,5 млн человек были направлены на дополнительное лечение", - сказал он.

Всего, по словам главы ФОМС, за 2025 год 102,6 млн человек прошли профилактические мероприятия в рамках профилактических осмотров и диспансеризации.

"В том числе 1,5 млн человек прошли диспансеризацию по месту работы - это в два раза больше показателя 2024 года, что говорит о росте доступности профилактических мероприятий непосредственно на рабочем месте, - отметил Баланин. - Данные показатели говорят о, действительно, востребованности профилактических мероприятий со стороны наших граждан".

"Более 12 млн человек прошли обучение в школах для больных с хроническим заболеваниями, что позволило застрахованным гражданам обучиться контролировать болезни", - добавил глава ФОМС.