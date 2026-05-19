Поиск

"Росатом" планирует восстановить численность персонала в Бушере в ближайшие недели

Однако спешить с этим госкорпорация не будет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" пока воздерживается от "перезагрузки" работы российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране, но рассчитывает в ближайшие недели все-таки реализовать план по восстановлению численности персонала и возобновлени. строительных работ на станции, заявил журналистам в Пекине глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Он отметил, что, хотя "активные военные действия на Ближнем Востоке поставлены на паузу, все равно возникают инциденты".

Лихачев напомнил, что были сбиты беспилотники в небе Саудовской Аравии, имело место падение беспилотника в районе станции "Барака" в ОАЭ, пожар и повреждение технического оборудования.

"И это, конечно, нас пока удерживает от перезагрузки и возврата наших товарищей непосредственно на станцию", - пояснил глава "Росатома".

По его словам, сейчас на станции работает 20 человек - россияне и иранцы. Большинство российских специалистов были эвакуированы из Бушера группами через Армению.

"Я уверен, что в ближайшие недели нам удастся реализовать свой план восстановления численности (российского персонала - ИФ) и поднятия темпов строительных работ до наших плановых показателей", - сказал Лихачев.

При этом он подчеркнул, что региональные конфликты выявили, "если хотите, снижение чувства риска, опасности" в отношении ядерных объектов.

Алексей Лихачев Бушер Иран ОАЭ Саудовская Аравия Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк отметил сохранение тренда на переход к расчетам наличными

Для российских школ разрабатывают учебник по физкультуре

 Для российских школ разрабатывают учебник по физкультуре

Российские ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников за шесть часов вторника

В "Мегафоне" призвали снизить интенсивность введения регуляторных мер для телеком-отрасли

 В "Мегафоне" призвали снизить интенсивность введения регуляторных мер для телеком-отрасли

Думе предложили изменить механизм контроля за зарубежными инвестициями российских банков

Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

 Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

Аварийно севший в лесу в Якутии Ан-2 сгорел

Скончался один из пострадавших в результате взрыва с пожаром на АЗС в Пятигорске

Пять человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2243 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов