"Росатом" планирует восстановить численность персонала в Бушере в ближайшие недели

Однако спешить с этим госкорпорация не будет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" пока воздерживается от "перезагрузки" работы российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране, но рассчитывает в ближайшие недели все-таки реализовать план по восстановлению численности персонала и возобновлени. строительных работ на станции, заявил журналистам в Пекине глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Он отметил, что, хотя "активные военные действия на Ближнем Востоке поставлены на паузу, все равно возникают инциденты".

Лихачев напомнил, что были сбиты беспилотники в небе Саудовской Аравии, имело место падение беспилотника в районе станции "Барака" в ОАЭ, пожар и повреждение технического оборудования.

"И это, конечно, нас пока удерживает от перезагрузки и возврата наших товарищей непосредственно на станцию", - пояснил глава "Росатома".

По его словам, сейчас на станции работает 20 человек - россияне и иранцы. Большинство российских специалистов были эвакуированы из Бушера группами через Армению.

"Я уверен, что в ближайшие недели нам удастся реализовать свой план восстановления численности (российского персонала - ИФ) и поднятия темпов строительных работ до наших плановых показателей", - сказал Лихачев.

При этом он подчеркнул, что региональные конфликты выявили, "если хотите, снижение чувства риска, опасности" в отношении ядерных объектов.