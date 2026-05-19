МИД РФ заявил о непоследовательной реакции МАГАТЭ на удары по инфраструктуре ядерной энергетики

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ констатируют непоследовательную реакцию МАГАТЭ на удары по инфраструктуре объектов ядерной энергетики, призывают к конкретным шагам со стороны Агентства с целью не допустить расползания угроз ядерной безопасности. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Угрозы ядерной безопасности продолжают стремительно множиться по всему миру", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном во вторник.

Так, представитель внешнеполитического ведомства указала на "целенаправленные и все более серьезные атаки киевского режима на российскую ядерно-энергетическую инфраструктуру, включая Запорожскую АЭС и город-спутник Энергодар", а также "американо-израильские бомбардировки ядерных объектов в Иране, находящихся под гарантиями МАГАТЭ".

Кроме того, Захарова напомнила об атаке БПЛА, в результате которой 17 мая возникло возгорание электрического генератора, расположенного за пределами внутреннего периметра станции АЭС "Барака" в ОАЭ.

"Решительно осуждаем безрассудные и противоправные действия тех, кто, как и в случае с российскими и иранскими объектами ядерно-энергетической инфраструктуры, взял на прицел атомную станцию в ОАЭ и сознательно пошел на эскалацию, чреватую дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности", - пояснила она.

В то же время, указала Захарова, в МИД РФ отмечают, что со стороны МАГАТЭ, генеральный директор которого, Рафаэль Гросси, "по горячим следам выразил озабоченность в связи с произошедшим на АЭС "Барака" и подчеркнул неприемлемость военной деятельности, создающей угрозы ядерной безопасности", "не последовало аналогичной реакции в связи с падением украинского дрона-камикадзе со взрывчаткой возле первого энергоблока Запорожской АЭС 16 мая".

"Не слышно и жестких предупреждений МАГАТЭ в адрес тех стран, которые продолжают нагнетать военную напряженность вокруг Ирана", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

"Похоже, что принципиальная позиция Агентства по поводу ядерной и физической ядерной безопасности также подвержена колебаниям в зависимости от политической конъюнктуры. (...) Убеждены, что сегодня от руководства Агентства требуется не словесная эквилибристика и ложная политкорректность, а внятные оценки и конкретные шаги, направленные на то, чтобы не допустить расползания угроз ядерной и физической ядерной безопасности", - заключила Захарова.