В комплекс ГТО включат управление беспилотниками

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал включение управления БПЛА во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне".

"В этом году мы в тестовом режиме введем такой норматив, как управление беспилотными летательными аппаратами. Со следующего года все желающие по всей стране уже смогут получить по этому испытанию знак ГТО", - сказал Дегтярев в ходе Всероссийского съезда учителей физической культуры, который открылся во вторник в Тульской области.

Министр отметил, что при сдаче ГТО нужно будет управлять небольшим дроном - 75 мм.

Участниками первого форума стали более 600 городских и сельских учителей со всей страны, а также чемпионы Олимпийских игр и мировых первенств, ведущие эксперты в области спорта и образования, представители спортивных федераций.

В открытии форума приняли участие Дегтярев, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев, олимпийский чемпион Александр Каверин.

Как сообщалось, в ноябре 2025 года на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта глава государства поддержал предложение о проведении первого Всероссийского съезда учителей физкультуры. В декабре 2025 года было принято решение о проведении форума в Тульской области.

Форум завершится 21 мая.

Михаил Дегтярев
