Три четверти действующих депутатов Госдумы от "ЕР" участвуют в предварительном голосовании

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" в Госдуме по итогам выборов в сентябре обновится минимум на 25 процентов, заявил секретарь Генерального Совета "Единой России" Владимир Якушев.

"Всего из действующих депутатов Госдумы зарегистрировано на предварительном голосовании 239 человек из 316 депутатов нашей фракции (75%). То есть фракция уже минимум на 25% обновится", - сказал Якушев журналистам.

Он отметил, что для участия в выборах в Госдуму подано 5 200 заявлений (конкурс на место - 11,6 человек), из них участников СВО - 630 человек.

По словам секретаря Генерального Совета, участники, зарегистрированные на предварительное голосование, распределились следующим образом:

члены партии - 56% кандидатов, беспартийные - 44% (из них сторонники партии - 25%). Мужчины составляют 69%, женщины - 31%, молодых людей до 35 лет - 22%.

Также кандидатов можно распределить по следующим категориям: малый и средний бизнес, коммерческий сектор - 32%; образование и наука - 12%; государственное и муниципальное управление - 8%; общественная деятельность - 8%; военнослужащие и силовые структуры - 6%; культура и спорт - 5%; социальная сфера деятельности - 6%; здравоохранение - 4%; пенсионеры - 3%; ЖКХ - 3%; студенты - 2%; безработные - 5%; другое - 6%.

Якушев, отвечая на вопрос "Интерфакса", отметил, что на съезде могут быть приняты какие-то дополнительные решения о выдвижении тех или иных кандидатов.

"Могут, конечно. У съезда есть такие полномочия. Если мы увидим в рамках кампании, что для нас это электорально выгодно, то съезд такие решения вполне может принять ", - сказал секретарь Генерального Совета.

Предварительная дата проведения первого этапа съезда партии - 27 июня.

Регистрация участников внутрипартийного предварительного голосования, по итогам которого будут отобраны кандидаты "Единой России" на выборах в единый день голосования всех уровней, завершилась 14 мая. Предварительное голосование "Единой России" пройдет с 25 по 31 мая. Регистрация избирателей продлится до 29 мая.