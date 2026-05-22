Путин пообещал поддержку участвующим в выборах в Госдуму ветеранам СВО

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Кремль поддержит ветеранов специальной военной операции, которые будут баллотироваться в депутаты Госдумы, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".

"Многие работают в представительных органах власти, а некоторые сейчас будут участвовать и в выборах депутатов Государственной думы. Обязательно будем вас поддерживать", - сказал он.

"Мы и дальше будем делать все, чтобы люди, которые прошли через эти испытания - вы и такие, как вы, - брали на себя все больше и больше ответственности", - пообещал Путин.