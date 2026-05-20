Поиск

Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Дмитровском районе Московской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в ночь на среду.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось, пожар возник в складском помещении в селе Белый Раст, огонь охватил 5 тыс. кв. метров. К тушению привлечены 50 человек и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Подмосковье МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВМС США обнаружили 10 морских мин в Ормузском проливе

Состоялся первый полет прототипа истребителя Су-57 в двухместном варианте

 Состоялся первый полет прототипа истребителя Су-57 в двухместном варианте

Что произошло за день: вторник, 19 мая

Калининградский губернатор спокойно отреагировал на слова главы МИД Литвы о нападении

 Калининградский губернатор спокойно отреагировал на слова главы МИД Литвы о нападении

Суд отменил решение о признании авторства песен "Ласкового мая" за продюсером Разиным

 Суд отменил решение о признании авторства песен "Ласкового мая" за продюсером Разиным

В Петербурге впервые с начала года жара достигла 30 градусов

 В Петербурге впервые с начала года жара достигла 30 градусов

Сбербанк отметил сохранение тренда на переход к расчетам наличными
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2252 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов