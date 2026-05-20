Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Дмитровском районе Московской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в ночь на среду.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось, пожар возник в складском помещении в селе Белый Раст, огонь охватил 5 тыс. кв. метров. К тушению привлечены 50 человек и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.