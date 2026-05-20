РФ и КНР едины во мнении, что удары по Ирану нарушают международное право

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай в совместном заявлении осудили военные удары США и Израиля по Ирану, призвали стороны к скорейшему возвращению за стол переговоров.

"Стороны едины во мнении, что военные удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право и основные нормы международных отношений, серьезно подрывают стабильность на Ближнем Востоке", - говорится в совместном заявлении, принятом по итогам российско-китайского саммита в Пекине.

В документе Россия и Китай подчеркивают "необходимость скорейшего возвращения сторон, вовлеченных в конфликт, к диалогу и переговорам в целях предотвращения расширения зоны конфликта, призывают мировое сообщество придерживаться объективной и непредвзятой позиции, содействовать деэскалации и совместно отстаивать основные нормы международных отношений".

Китай Иран
