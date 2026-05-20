РФ и КНР поддерживают усилия по достижению долгосрочного урегулирования по Украине

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай в совместном выступают за урегулирование украинского кризиса путем переговоров, Москва приветствовала объективную позицию Пекина по ситуации на Украине.

"Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров. Российская сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китайской стороны по проблематике ситуации на Украине и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическим путем", - говорится в совместном заявлении по итогом российско-китайского саммита в Пекине.

Как отмечается в документе, "стороны убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи в целях обеспечения взаимной безопасности и формирования основ устойчивого мира".